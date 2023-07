Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Schwelbrand in Krankenhaus löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Mönchengladbach-Windberg, 07.07.2023, 17:09 Uhr, Viersener Straße (ots)

In einer Mitarbeiterküche im 2. OG des Krankenhauses Maria Hilf hat auf einem eingeschalteten Herd ein Kunststoffteil geschmort. Der Schwelbrand war zeitnah durch Mitarbeiter bemerkt und abgelöscht worden. Da aber auf der Etage starker Brandgeruch wahrnehmbar war, hat ein nicht informierter Mitarbeiter vorsorglich telefonisch die Feuerwehr alarmiert. Aufgrund der Brandmeldung in einem Krankhaus, wurde durch die Leitstelle ein Großaufgebot an Kräften zur Einsatzstelle entsendet.

Durch die zuerst an der Einsatzstelle eintreffenden Einsatzkräfte erfolgte eine umfassende Erkundung. Unterstützt wurden sie dabei durch einen Haustechniker. So konnte schnell festgestellt werden, dass der Brand bereits abgelöscht war und Maßnahmen durch die Feuerwehr nicht mehr notwendig waren. Durch die Mitarbeiter des Krankenhauses erfolgten nur noch Lüftungsmaßnahmen, um den Brandgeruch aus dem Gebäude zu entfernen.

Personen kamen nicht zu Schaden.

Um alle alarmierten Einsatzkräfte geordnet in einem Bereitstellungsraum zu sammeln, wurde durch die Polizei die Viersener Straße im Bereich des Krankenhauses für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen gesperrt.

Im Einsatz waren die Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen I (Neuwerk) und II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheiten Stadtmitte, Hardt und die IuK (Information und Kommunikation) der Freiwilligen Feuerwehr, ein Wechseladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Heinrich Roemgens

