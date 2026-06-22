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Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Regen, Sturm und Gewitter: Feuerwehr Düsseldorf rückt zu rund 100 Einsätzen aus, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Freitag, 19. Juni bis 22. Juni 2026, Stadtgebiet

Über das Wochenende prägten wechselhafte Sommerlagen mit kräftigen Schauern und örtlichen Gewittern das Wettergeschehen in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Dabei erreichte die Leitstelle der Feuerwehr am späten Freitagnachmittag die ersten Meldungen zu Schäden, die durch ein sommerliches Gewitter hervorgerufen wurden. Meist handelt es sich um lose Äste, Dachziegel und Dachverkleidungen sowie um umgestürzte Bäume und mit Wasser vollgelaufene Keller. Bis Samstagmorgen 7 Uhr rückten die Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr bereits zu 76 wetterbedingten Einsätzen aus. Von Samstag bis Montagmorgen 7 Uhr kamen noch weitere 23 Hilfeleistungen durch die Feuerwehr Düsseldorf hinzu. So rückten die Feuerwehrleute über das gesamte Wochenende zu insgesamt 99 Einsätzen, die auf das Wetter zurückzuführen sind, aus. Nach jetzigem Stand kamen keine Menschen zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düsseldorf
Stefan Böle
Telefon: 0211.8920180
E-Mail: stefan.boele@duesseldorf.de
http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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