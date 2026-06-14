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Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Abschlussmeldung: Brennender Anbau eines Wohngebäudes - Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 14. Juni 2026, 17.08 Uhr, Bergische Landstraße, Hubbelrath

In Hubbelrath geriet ein rund 200 Quadratmeter großer Anbau eines Wohngebäudes aus bisher ungeklärter Ursache in Vollbrand. Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung des Feuers und leitete umfangreiche Löschmaßnahmen ein. Elf Menschen wurden vorsorglich betreut, verletzt wurde niemand. Aufgrund der baulichen Gegebenheit zogen sich die Löscharbeiten bis in den Abend hinein. Acht Menschen mussten vorübergehend anderweitig untergebracht werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Am frühen Sonntagabend kam es in Hubbelrath an der Bergischen Landstraße zu einem Brand eines Anbaus eines Wohngebäudes. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der rund 220 Quadratmeter große Anbau bereits in Vollbrand und die Rauchsäule war von Weitem sichtbar. Umgehend stellten die Einsatzkräfte sicher, dass sich der Brand nicht weiter ausbreiten konnte, und löschten parallel mit fünf Löschrohren den Brand. Vorsorglich betreute die Feuerwehr Düsseldorf elf Menschen, von denen sich keiner verletzte. Aufgrund der Komplexität des Anbaues wurden zeit- und personalintensive Löscharbeiten notwendig. So konnte der Einsatzleiter erst gegen 19.30 Uhr die Nachlöscharbeiten einleiten. Durch Mitarbeitende der Netzgesellschaft wurde das gesamte Gebäude von der Energieversorgung getrennt. Die Landeshauptstadt hat acht Menschen vorübergehend in einer Ersatzunterkunft untergebracht.

In der Spitze war die Feuerwehr Düsseldorf mit rund 60 Einsatzkräften, darunter ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der Freiwilligen Feuerwehr, vor Ort. Die letzten Feuerwehrleute kehrten nach viereinhalb Stunden zu ihren Standorten zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Routinemäßig wird die Feuerwehr im Laufe des Abends eine Brandnachschau durchführen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düsseldorf
Stefan Böle
Telefon: 0211.8920180
E-Mail: stefan.boele@duesseldorf.de
http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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