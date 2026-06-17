Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Ausgelöste Löschanlage - Feuerwehr kontrollierte Gebäude und belüftete betroffene Bereiche

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 17. Juni 2026, 10.40 Uhr, Graf-Adolf-Platz, Friedrichstadt

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am Mittwochmorgen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte der Einsatzleiter schnell den betreffenden Bereich identifizieren und das Auslösen der festverbauten Argon-Löschanlage bestätigen. Argon ist ein inertes, ungiftiges Edelgas, das rückstandsfrei löscht. Durch seine sauerstoffverdrängende Wirkung führt es dazu, dass das Feuer "erstickt". Bei einem Auslösen solch einer Löschanlage ist daher zunächst Vorsicht beim Betreten der betroffenen Bereiche geboten. Nach einer ersten Erkundung unter Atemschutz konnten die Einsatzkräfte eine Fehlauslösung der Anlage feststellen. Im betroffenen Gebäude brannte es nicht. Vorsorglich kontrollierte die Feuerwehr alle Bereiche des Gebäudes auf eine mögliche Ausbreitung von Argon und nahm Lüftungsmaßnahmen vor. Die zeit- und personalintensiven Arbeiten zogen sich bis in den frühen Nachmittag, sodass die letzten der rund 20 Einsatzkräfte um 14.30 Uhr die Einsatzstelle verließen. Die Einsatzstelle wurde an eine Fachfirma zwecks Überprüfung der Löschanlage übergeben.

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