FW-D: Brand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr löschte Brand schnell, ein Mensch leicht verletzt
Düsseldorf (ots)
Mittwoch, 17. Juni 2026, 8.02 Uhr, Rubenstraße, Düsseltal
Mittwochmorgen rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf zu einem gemeldeten Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus nach Düsseltal aus. In einer Wohnung im 2. Obergeschoss brannte eine Matratze. Die Einsatzkräfte löschten den begrenzten Brand zügig und belüfteten die betroffene Wohnung. Die beiden Bewohner konnten selbstständig das Gebäude verlassen und wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt Düsseldorf in Augenschein genommen. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert.
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