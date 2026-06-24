Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in Dortmund-Schüren - Lagerhalle an altem Zechenstandort brennt aus

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Dortmund (ots)

Am Mittwochmorgen erhielt die Einsatzleitstelle der Feuerwehr Dortmund mehrere Anrufe über eine große Rauchsäule im Bereich Schüren und das eine Lagerhalle brennen würde. Umgehend wurden zwei Löschzüge und der Rettungsdienst in die Erlenbachstraße nach Dortmund-Schüren entsandt. Bereits auf der Anfahrt war die enorme Rauchsäule zu erkennen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem historischen Gebäude des ehemaligen Zechengeländes "Bickefeld". Dieses wird für verschiedene Firmen als Lager- und Büroräume genutzt. Glücklicherweise hielt sich zu diesem Zeitpunkt niemand im Gebäude auf, so dass sich die Brandschützer auf die Brandbekämpfung und den Schutz der angrenzenden Gebäude konzentrieren konnten. Verletzt hatte sich während des Einsatzes niemand. Von Außen wurde durch die bereits geborstenen Fenster das Feuer über eine Drehleiter gelöscht, während auf der anderen Gebäudeseite das Innere, als Büros eingerichtet, mit Atemschutztrupps kontrolliert wurde. Zusätzliche Trupps löschten von einem Vordach aus ebenfalls das Lager. Eine eingezogene Holzdecke war teilweise eingestürzt oder drohte herunterzufallen, weswegen eine Brandbekämpfung von Innen nicht möglich war. Schnell war das Feuer eingedämmt und das Dach mit einem Spitzboden wurden auf Brandnester überprüft. Dafür wurden über die Drehleiter ein paar Dachziegel entfernt und die Dachkonstruktion mit einer Wärmebildkamera überprüft. Aus dem kaum betroffenen Gebäudeteil wurden vorsorglich Gasflaschen ins Freie gebracht. Die Spezialeinheit Sonderlöschtechnik wurde ebenfalls nachalarmiert, musste aber nicht eingesetzt werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis ca. 13:30 Uhr. Letztendlich wurde der Lagerraum mit Schaum abgedeckt. Die Brandursachenermittlung übernimmt nun die Kriminalpolizei. Während der Einsatzmaßnahmen war die Erlenbachstraße ab der Bahnlinie gesperrt. Eine Beeinträchtigung der Zugstrecke hat es nicht gegeben. Insgesamt waren ca. 60 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 1, (Mitte), 3 (Neuasseln), 4 (Hörde), 5 (Marten), der Löschzug 13 (Berghofen) der freiwilligen Feuerwehr, sowie der Rettungsdienst vor Ort tätig.

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