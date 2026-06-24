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Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Mann wird in Eving von Stadtbahn erfasst und verletzt sich schwer

FW-DO: Mann wird in Eving von Stadtbahn erfasst und verletzt sich schwer
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Dortmund (ots)

Am frühen Dienstagabend kam es gegen 18:15 Uhr in Dortmund-Eving zu einem schweren Unfall zwischen der Stadtbahn und einem Fußgänger. Der Passant wurde im Bereich der Haltestelle "Zeche Minister Stein" an der Evinger Straße von der in Richtung Hörde fahrenden Stadtbahn erfasst und verletzte sich dabei schwer.

Die ersten Einsatzkräfte waren bereits nach wenigen Minuten nach der Alarmierung vor Ort und konnten den Mann medizinisch versorgen. Anschließend wurde er in die nahegelegene Unfallklinik transportiert. Ein ebenfalls alarmierter Rettungshubschrauber landete auf einer Freifläche nahe der Unfallstelle, musste aber nicht tätig werden und konnte nach kurzer Zeit wieder starten. Der Fahrer der Stadtbahn sowie eine weitere Zeugin wurden sowohl durch den Rettungsdienst als auch durch die psychosoziale Notfallversorgung der Feuerwehr betreut.

Fahrgäste der Stadtbahn waren nicht betroffen, es kam jedoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da sowohl die Evinger Straße als auch die Bahnstrecke zunächst komplett gesperrt worden sind.

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Es waren rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund
Matthias Kleinhans
Telefon: 0231/8455000
E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de
https://dortmund.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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