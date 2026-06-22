Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Ammoniakaustritt in Logistikzentrum

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde am heutigen Nachmittag gegen 15:00 Uhr zu einem gemeldeten Austritt von Ammoniak in ein Logistik-Verteilerzentrum an der Feineisenstraße alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es in einem Kühlsystem zu einem Austritt von Ammoniak gekommen war. Der betroffene Bereich war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch den Betreiber geräumt worden. Im Einsatzverlauf traten durch Deckenklappen geringe Mengen Ammoniak aus, die lediglich durch ihren charakteristischen Geruch wahrnehmbar waren. Durchgeführte Messungen im Nahbereich verliefen jedoch ohne Feststellung gefährlicher Konzentrationen und ergaben keine Gefahr für die Bevölkerung.

Die Einsatzkräfte kontrollierten die betroffene Anlage und ergriffen Maßnahmen, um einen weiteren Austritt des Kältemittels zu verhindern. Gemeinsam mit dem Betreiber wurden weitere Maßnahmen zur Aufnahme und Beseitigung des ausgetretenen Ammoniaks abgestimmt. Verletzte Personen gab es glücklicherweise nicht.

An dem Einsatz waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Dortmund beteiligt.

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