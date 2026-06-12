Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall in Lütgendortmund

Menschenrettung in herausfordernder Lage

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Dortmund (ots)

In der Nacht zu Freitag wurden Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Dortmund zu einer herausfordernden Menschenrettung nach Verkehrsunfall alarmiert. Gegen 0:15 verlor ein Verkehrsteilnehmer auf der Martener Straße offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug fuhr eine Böschung hinauf und kollidierte hierbei mit einem Baum. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt und eingeklemmt.

Für die Arbeiten der Feuerwehr stellte der unebene und im Hang befindliche Arbeitsbereich , so wie der instabile Stand des Fahrzeuges, eine besondere Herausforderung dar. Deshalb wurden sofort umfassende Maßnahmen zur Stabilisierung des Fahrzeuges durchgeführt, während gleichzeitig technische Befreiung des Patienten durchgeführt wurde. Ebenfalls wurde sofort ein improvisierter Aufgang mittels tragbarer Leitern und Leinen in den Hang gebaut, um den Zugang zum verunfallten Fahrzeug für die Einsatzkräfte überhaupt erst möglich zu machen.

Nach circa 40 Minuten konnte der Patient aus seinem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Ein Notarzt und die Besatzung von zwei Rettungswagen übernahmen die Versorgung des Patienten.

Neben dem Rettungsdienst waren Einsatzkräfte der Feuerwache Marten, der Feuerwache Eichlinghofen, der Freiwilligen Feuerwehr Löschzug Lüttgendortmund, der Spezialeinheit Bergung und des B-Dienstes von der Feuerwache Stadtmitte an diesem Einsatz beteiligt.

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