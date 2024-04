Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Langer Rückstau durch Verkehrsunfall auf der Mallinckrodtstraße

Verkehrsunfall mit 11 leicht Verletzten Personen auf der Mallinckrodtstraße in Dortmund.

Dortmund - Mitte (ots)

Am Nachmittag gegen 17:10 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Feuerwehr Dortmund über einen Verkehrsunfall auf der Münsterstraße / Ecke Mallinckrodtstraße informiert. Aus der Einsatzmeldung ergab sich, dass fünf Fahrzeuge an einem Verkehrsunfall beteiligt waren. Daraufhin wurden in einer den vermutlich zu versorgenden Verletzten entsprechenden Anzahl Rettungsdiensteinheiten alarmiert.

Durch die ersten Einheiten an der Einsatzstelle kam sehr schnell die Rückmeldung, dass sich auch 4 Kinder unter den 11 Beteiligten befinden. Sicherheitshalber wurde daraufhin neben mehreren Rettungs- Krankentransport- und Notarzteinsatzfahrzeugen auch das Kinder - Notarzt- Einsatzfahrzeug mit alarmiert.

Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert, der Rettungsdienst unterstützt und auslaufende Betriebsstoffe abgestreut. Die Koordination des Einsatzes übernahm der A- Dienst in Zusammenarbeit mit der Leitenden Notärztin.

In den fünf beteiligten Fahrzeugen befanden sich insgesamt elf Personen, davon vier Kinder. Alle Personen wurden durch den Notarzt untersucht und die vier Kinder und drei Erwachsene zur weiteren Abklärung mit Rettungswagen in mehrere Krankenhäuser transportiert.

Die Unfallursache wird durch die Polizei geklärt.

Insgesamt waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit 26 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell