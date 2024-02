Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Durchsuchungen bei einem Böblinger Bauunternehmen

In einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der verbotenen Ausländerbeschäftigung, des illegalen Aufenthalts sowie des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt bei einem Bauunternehmen vollstreckte das Hauptzollamt Stuttgart am 13. Februar 2024 mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in verschiedenen Objekten im Landkreis Böblingen, darunter Arbeitnehmerunterkünfte und am Firmensitz. Der Inhaber des Bauunternehmens, ein 40-jähriger Albaner, steht im Verdacht, mehrere albanische Staatsangehörige ohne den notwendigen Aufenthaltstitel beschäftigt und ihnen dadurch Beihilfe zum illegalen Aufenthalt geleistet zu haben. Zusätzlich soll er die Arbeitnehmer nicht zur Sozialversicherung angemeldet und so den Einzugsstellen die abzuführenden Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten und veruntreut haben. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen wurden zwei illegal beschäftigte und aufhältige Arbeitnehmer angetroffen. Zudem wird dem Bruder des Beschuldigten zur Last gelegt, sich den Beamten gegenüber mit einem gefälschten Ausweisdokument ausgewiesen zu haben. Gegen diesen wurde wegen des dringenden Tatverdachts der Urkundenfälschung zwischenzeitlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehl erlassen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Da sich der beschuldigte Bauunternehmer ebenfalls illegal im Bundesgebiet aufgehalten haben soll, wurde auch gegen ihn antragsgemäß Haftbefehl erlassen. Er wurde gleichfalls in Untersuchungshaft eingeliefert. Es wurden zudem noch drei weitere Personen angetroffen, die sich illegal im Bundesgebiet aufhalten sollen. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden. Diese werden nun von Kräften des Hauptzollamts Stuttgart ausgewertet. Die illegal aufhältigen Personen müssen das Bundesgebiet nun umgehend verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

