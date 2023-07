Feuerwehr Bochum

FW-BO: Unwetter über Bochum richtet nur geringe Schäden an

Bochum (ots)

Am späten Nachmittag bekam auch Bochum die Auswirkungen von Tief Quentin zu spüren. Viele Blitze am Himmel und starker Regen in kurzer Zeit sorgten für ca. 25 Einsätze im gesamten Stadtgebiet. Betroffen war dabei überwiegend der Stadtteil Wattenscheid, hier lösten sich Äste von Bäumen und die Feuerwehr musste zum Pumpen ausrücken, Verletzte gab es glücklicherweise keine. An den Einsätzen waren Mitarbeiter der Berufs- und der freiwilligen Feuerwehr beteiligt. Gegen 20 Uhr beruhigte sich die Lage, Restarbeiten werden zeitnah beendet sein. Während des Unwetters war die Veranstaltung "Bochum total" unterbrochen, seit 20 Uhr werden die Bühnen dort wieder bespielt. Zur Zeit gibt es noch eine aufwendige Lage auf der Autobahn 40, in Höhe des Westkreuzes. Dort sind größere Mengen Flüssigkeit mit Regenwasser von einem Industriebetrieb auf die Fahrbahn gelangt und haben diese überschwemmt. Mitarbeiter der Autobahngesellschaft sind vor Ort, die Feuerwehr Bochum unterstützt die Einsatzstelle mit einem Löschfahrzeug.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell