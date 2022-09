Feuerwehr Bochum

FW-BO: Mitgliederversammlung des Verbandes der Feuerwehren NRW findet in Bochum statt

Am heutigen Samstag fand ab 10 Uhr die jährliche Mitgliederversammlung des Verbandes der Feuerwehren NRW statt. 103 Delegierte von Feuerwehren aus ganz NRW kamen zu dieser Tagung nach Bochum zur Hochschule der Gesundheit. Der große Audimax bietet sich als Räumlichkeit für die große Personenzahl gut an. Aufgrund der Lage der Stadt Bochum im Herzen des Ruhrgebietes und in der Mitte von NRW liegt für die Anreisenden aus dem gesamten Bundesland kommend ungefähr die gleiche Anfahrtszeit vor. Der Präsident des Verbandes der Feuerwehr NRW Dr. Jan Heinisch konnte zum Beginn der Sitzung neben den zahlreichen Delegierten den Innenminister des Landes NRW Herbert Reul, Stadtdirektor Sebastian Kopietz, Abgeordnete des Landtages, den Präsident des Deutscher Feuerwehrverbandes Karl-Heinz Banse sowie weitere Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände und Förderer der Feuerwehr begrüßen. Neben der Örtlichkeit unterstützte die Stadt Bochum die Veranstaltung mit verschiedenen Feuerwehreinheiten. Die Löscheinheiten aus Stiepel, Bochum-Mitte, Wattenscheid-Mitte, Günnigfeld und die Sondereinheit Verpflegung flankierten mit deren Einsatzfahrzeugen die Veranstaltung und verliehen der Örtlichkeit ein schönes feuerwehrtechnisches Ambiente. Thomas Lindemann aus der Branddirektion präsentierte die in Bochum im Einsatz befindliche Führungsunterstützungs-App "Fire-App". Der VdF setzt sich hier für die Einführung einer entsprechenden Landeslösung für die Feuerwehren in NRW ein. Gegen 14 Uhr endete die Veranstaltung.

