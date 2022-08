Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vom gemeldeten Wohnungsbrand zum glimmenden Rindenmulch

Gera (ots)

Gera: Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei kam heute in den frühen Morgenstunden (18.08.2022) im Bereich des Geraer Südbahnhofes sowie der Südstraße zum Einsatz. Gegen 03.45 Uhr teilte eine Anwohnerin zunächst erheblichen Rauchgeruch sowie einen vermutlichen Wohnungsbrand in der Südstraße mit. Durch die rasch eintreffenden Einsatzkräfte konnte in der Folge Entwarnung gegeben werden. Es brannte keine Wohnung. Bei den Ermittlungen zum Brandgeruch wurde jedoch glimmender Rindenmulch auf einem Spielplatz in der Nähe des Südbahnhofes festgestellt und gelöscht. Wie sich dieser entzündete, ist bislang ungewiss. Seitens der Polizei Gera wird ermittelt. (JMV)

