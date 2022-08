Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 21-Jähriger kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit geparktem Fahrzeug

Gera (ots)

Gera: Sachschäden im fünfstelligen Bereich entstanden gestern (17.08.2022) bei einem Verkehrsunfall in der Zwötzner Straße in Gera. Gegen 08.20 Uhr wurde der Vorfall über den Notruf polizeibekannt. Am Unfallort stellten die Beamten in der Folge den Fahrer (21) eines Pkw Seat als Verursacher fest. Dieser befuhr die Zwötzner Straße stadtauswärts und kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem geparkten Pkw Mercedes und verletzte sich leicht, sodass er in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Polizei Gera ermittelt zur Unfallursache. (JMV)

