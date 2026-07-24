Polizei Essen

POL-E: Essen: Ermittlerin der EG Cold Cases bei Aktenzeichen XY - Die Polizei Essen sucht nach Hinweisen im Fall Lieselotte Hohlmann

Essen (ots)

45289 E-Burgaltendorf: Vor 29 Jahren wurde die damals 78-Jährige Lieselotte Hohlmann in ihrem Haus in Burgaltendorf brutal umgebracht. Die wohlhabende Essenerin lebte zurückgezogen und war sehr vorsichtig. Trotzdem deuten Hinweise darauf hin, dass der Täter nicht gewaltsam in das Haus eingebrochen war. Entwendet wurden Bargeld und ihre Tagebücher.

Vergessen ist der Fall jedoch nicht und beschäftigt die Ermittlungsgruppe EG Cold Cases bis heute: Am kommenden Mittwoch (29. Juli) stellt die erfahrene Ermittlerin, Kriminalhauptkommissarin Jessica Batran, den Fall in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY vor. Hierdurch erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung. Zu sehen ist die Sendung ab 20:15 Uhr im ZDF und in der Mediathek.

Wer nicht so lange warten möchte, kann sich schon heute über den Fall in unserer Podcast-Folge informieren:

Auf YouTube finden Sie die Videofolge: https://www.youtube.com/watch?v=FIpxR8kDCOc

Hier geht es zu den klassischen Podcast-Folgen: https://pottcast-ungeloest.podigee.io/

Zudem sind alle Folgen auch auf unserer Homepage abrufbar: https://essen.polizei.nrw/podcast/pottcast-ungeloest-der-krimi-podcast-der-polizei-essen

Hinweise nimmt die EG Cold Cases auch außerhalb der Sendung per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 auf./Wrk

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