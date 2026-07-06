Polizei Essen

POL-E: Essen: E-Scooter-Fahrer nach Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Am Freitagabend (3. Juli) stießen an der Einmündung Hubertstraße/Morgensteig ein PKW und ein E-Scooter zusammen, dessen Fahrer (32) wurde dabei schwer verletzt. (Es gibt zwei Einmündungen des Morgensteigs in die Hubertstraße, gemeint ist hier die Einmündung nahe der Haltestelle Vierhandbank.)

Der 31-jährige Fahrer eines weißen Nissan fuhr gegen 19:30 Uhr auf der Hubertstraße in Richtung Ernestinenstraße, als er an der Einmündung Morgensteig mit dem E-Scooter-Fahrer kollidierte. Der 32-Jährige und sein E-Scooter wurden mehrere Meter durch die Luft geschleudert und fielen dann zu Boden. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Eine Notärztin konnte Lebensgefahr nicht ausschließen und ließ ihn sofort in ein Krankenhaus bringen.

Das zuständige Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell