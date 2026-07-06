Polizei Essen

POL-E: Essen: 34-Jähriger schwer verletzt aufgefunden - Mordkommission eingerichtet - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45326 E-Altenessen-Süd: Am Samstag (4. Juli) wurde ein 34-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen an der Stankeitstraße aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann zuvor aus einer Gruppe von Männern geschlagen und getreten. Ein Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Ermittler der eingerichteten Mordkommission suchen Zeugen.

Gegen 2:15 Uhr meldeten Zeugen eine schwer verletzte Person an der Stankeitstraße. Die eintreffenden Beamten fanden einen 34-jährigen Essener mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen, der auf dem Boden liegend bereits von Ersthelfern betreut wurde. Der junge Mann wurde umgehend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Die ersten Zeugenbefragungen ergaben, dass sich der 34-Jährige zuvor mit einer Gruppe von Männern getroffen habe. Im Zuge eines Streits sei dann massiv auf den Essener eingeschlagen worden.

Polizeibeamte konnten bereits kurz nach der Tat einen 20-jährigen syrischen Staatsbürger aus Essen als Tatverdächtigen ermitteln und an seiner Wohnanschrift festnehmen. Die weiteren Personen der Gruppe sind derzeit noch flüchtig.

Die Staatsanwaltschaft Essen sowie eine eingerichtete Mordkommission der Polizei Essen haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den flüchtigen Personen machen können.

Sollten Sie sachdienlichen Angaben machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und Teil der weiteren Ermittlungen. /hey

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