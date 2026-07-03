POL-E: Essen: Frau mit Stichwaffe angegriffen - Mordkommission eingerichtet - 1. Folgemeldung - Festnahme
Essen (ots)
45127 E.-Stadtkern:
Vorgestern Abend (1. Juli) griff ein bis dahin unbekannter Täter an der U-Bahnhaltestelle Viehofer Platz eine 58-jährige wohnungslose Frau mit einer Stichwaffe an. Die Frau erlitt dabei mehrere Stich- und Schnittverletzungen.
Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier:
https://essen.polizei.nrw/presse/frau-mit-stichwaffe-angegriffen-mordkommission-eingerichtet-zeugenaufruf
Im Zuge der Ermittlungen werteten die Ermittler umfangsreiches Videomaterial aus. Dadurch konnte ein 26-jähriger türkischer Staatsangehöriger als Tatverdächtiger identifiziert werden.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ das Amtsgericht Essen am 02.07. einen Untersuchungshaftbefehl, aufgrund dessen der Tatverdächtige noch am selben Abend festgenommen wurde.
Die Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. /ruh
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