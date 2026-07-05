Polizei Essen

POL-E: Essen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: 56-Jähriger stirbt nach Auseinandersetzung - Tatverdächtiger festgenommen

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Heute am frühen Morgen (5. Juli) kam es im Rahmen einer Veranstaltung auf einem Parkplatz an der Giradetstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei erlitten drei Personen Stichverletzungen. Ein 56-Jähriger verstarb aus bislang ungeklärter Ursache. Ein 46-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Gegen 2:10 Uhr kam es an einem Außenbereich einer Eventlocation an der Giradetstraße zu Streitigkeiten zwischen mehreren Veranstaltungsteilnehmern. Die Streitigkeiten mündeten daraufhin in einer körperlichen Auseinandersetzung. Drei Männer (40 /42 / 48) erlitten dabei Stichverletzungen und wurden schwer verletzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen verlor ein 56-jähriger Sicherheitsmitarbeiter, der nicht Teil der ursprünglichen Auseinandersetzung war, am Einsatzort das Bewusstsein. Noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes leiteten Polizisten zusammen mit Zeugen sofortige Reanimationsmaßnahmen ein. Trotz der schnellen Hilfe verstarb der Kölner noch in der Nacht am Einsatzort. Die genaue Todesursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die drei Verletzten wurden ebenfalls durch Rettungskräfte vor Ort behandelt und daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Sie wiesen nach ersten Erkenntnissen Stichverletzungen auf. Die drei Beteiligten sind außer Lebensgefahr.

Ein 46-jähriger Mann aus Marl (türkische Staatsangehörigkeit) wurde vor Ort als Tatverdächtiger identifiziert und vorläufig festgenommen. Auch er wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Die Staatsanwaltschaft Essen und eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Essen haben die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Die Kriminalpolizei sicherte noch in der Nacht Spuren am Tatort. Ein Messer, mit dem die drei Männer mutmaßlich verletzt wurden, wurde sichergestellt.

Darüber hinaus werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machen können. Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten. /RB

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