Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr!

EssenEssen (ots)

45117 E-Stadtgebiete/ 45468 MH-Stadtgebiete: In wenigen Stunden ist es soweit und das Jahr 2020 geht zu Ende! Die Corona-Pandemie hat uns in diesem Jahr täglich begleitet und zwingend notwendige Eingriffe in die persönliche Lebensgestaltung mit sich gebracht. Dieses Jahr war für viele ein sehr herausforderndes Jahr. Einige Einschränkungen werden uns auch noch nach Silvester begleiten. Die Polizei Essen und Mülheim an der Ruhr wird Sie wieder durch die bevorstehende Silvesternacht begleiten und Ihnen nochmal die wichtigsten Punkte der Coronaschutzverordnung NRW ans Herz legen. Denn nur gemeinsam werden wir es schaffen, das Infektionsgeschehen zu reduzieren, um die Corona-Pandemie bald hinter uns lassen zu können.

- An Silvester sind wir für Ihre Sicherheit verstärkt auf den Straßen von Essen und Mülheim unterwegs und schreiten konsequent und frühzeitig zur Abwehr von Gefahren und zur Verfolgung von Straftaten ein!

Insbesondere die Einhaltung der geltenden Coronaschutzverordnung NRW wird überwacht und Verstöße konsequent geahndet! Hierbei arbeiten wir mit den Mitarbeitern der Stadt Essen eng zusammen. Die wichtigsten Regelungen kurz formuliert:

o Denken Sie an die A-H-A -Regeln: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmasken tragen

o Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand

o Partys und vergleichbare Feiern sind grundsätzlich untersagt

o Im öffentlichen Raum dürfen sich nicht mehr als 5 Personen aus 2 Hausständen treffen (Kinder unter 14 werden nicht mitgezählt); es besteht mithin ein Ansammlungs- und Versammlungsverbot

o Der Verkauf von alkoholischen Getränken zwischen 23 Uhr und 6 Uhr ist ebenso untersagt wie der Verzehr von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum unabhängig der Uhrzeit

- Falls Sie im Besitz von Feuerwerkskörpern sind, dann nutzen Sie bitte ausschließlich geprüftes Feuerwerk! Werfen Sie keine Feuerwerkskörper oder Böller auf Menschen, in den fließenden Verkehr oder auf Tiere! Schwere Verletzungen, Unfälle oder Sachbeschädigungen können die Folge sein.

- "Don't drink and drive!" - Kein Alkohol am Steuer! Das gilt auch an Silvester! Lassen Sie Ihr Auto stehen, auch wenn Sie glauben, "nur wenig getrunken" zu haben oder noch fahrtüchtig zu sein. Organisieren Sie bereits im Vorfeld Ihre Heimfahrt. Wenn Sie nüchtern sind und im Auto die Rückreise antreten, passen Sie Ihre Fahrweise an die Witterungsbedingungen an.

- Gehen Sie erkennbaren Konflikten aus dem Weg!

- Gefährden Sie sich nicht selbst! Treten Sie z.B. nicht unvermittelt auf die Fahrbahn.

- Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitmenschen! Belassen Sie die Musik beispielsweise auf Zimmerlautstärke.

- Wenn Sie in eine bedrohliche Situation geraten sollten, sprechen Sie die Polizei direkt an - wählen Sie die 110 und machen Sie Andere auf sich aufmerksam!

Alle Informationen rund um die Regelungen zum Coronavirus erhalten Sie auf folgender Seite: https://www.land.nrw/corona

Bitte seien Sie vernünftig! Die Einsatzkräfte und Mitarbeiter von Krankenhäuser sind ohnehin schon stark belastet. Halten Sie sich demnach bitte an die Vorgaben und die Regelungen des Landes. Im besten Fall bleiben Sie mit ihren engsten Angehörigen zu Hause! Die Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr wünscht Ihnen und Ihren Familien eine schöne Silvesternacht, einen guten Rutsch und ein gesundes 2021!/ ChWi

