Polizei Essen

POL-E: Essen: Taxifahrer verweigert Transport und wird schwer verletzt - 1. Folgemeldung

Essen (ots)

45145 E.-Westviertel: Am frühen Sonntagmorgen, 14. April gegen 4:20 Uhr, wurde ein Taxifahrer an der Schederhofstraße schwer verletzt. Wir berichteten. Einen 23-Jährigen nahmen die Beamten in Tatortnähe in Gewahrsam. Ein zweiter Tatverdächtiger war geflüchtet und die Fahndung verlief am Sonntagmorgen negativ. Jetzt kann die Beschreibung des Flüchtigen ergänzt werden: Er wird als südosteuropäisch beschrieben, soll schwarze schulterlange Haare haben und einen Bart tragen. Auffällig müsste seine Kette mit einem Kreuz gewesen sein, die er um den Hals trug. Möglicherweise sind die Gruppe und der Tatverdächtige Besuchern einer Gaststätte an der Schederhofstraße, Ecke Münchener Straße, vor der Tat - also vor 4:20 Uhr - aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell