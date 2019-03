Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diebe transportieren Zigarettenautomat im Kofferraum

Beverungen/Uslar (ots)

Mit einem gestohlenen Zigarettenautomaten im Kofferraum sind zwei Diebe in den frühen Morgenstunden am 6. März bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei Uslar aufgegriffen worden. Einer der beiden Fahrzeuginsassen konnte fliehen, der andere wurde festgenommen. Er gab an, dass der Automat in Herstelle entwendet worden sei. Die daraufhin verständigten Beamten der Polizei Höxter bemerkten bei der Kontrolle vor Ort, dass der Automat offenbar von der Wand eines Wohnhauses in der Heristalstraße abmontiert wurde. /nig

