Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: E-Bike gestohlen

Bad Driburg (ots)

Ein schwarzes E-Bike der Marke "Kalkhoff", ist am Sonntag, 3. März, in Bad Driburg gestohlen worden. Der Geschädigte hatte es gegen 13:30 Uhr in der Gasse neben dem Rewe-Markt in Bad Driburg abgestellt und mit einem Ringschloss (Zahlenschloss) gesichert. Als er nach dem Karnevalsumzug um 17:30 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass Unbekannte das Fahrrad entwendet hatten. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Driburg unter 05253/98700. /nig

