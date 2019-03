Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Höxter (ots)

Im Kreisgebiet Höxter gingen bei der Polizei in den vergangenen Tagen wieder vermehrt Anzeigen über den Diebstahl von Geldbörsen ein. Zuletzt wurde am Dienstag, 5. März, in einem Lebensmittelmarkt in der Schlesischen Straße in Höxter einer 84-Jährigen während ihres Einkaufs zwischen 14:15 Uhr und 16 Uhr das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet, die sich während des Einkaufs in einem Einkaufswagen befand. Um Hinweise bittet die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand. /nig

