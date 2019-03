Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: PKW auf Parkplatz beschädigt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

32839 Steinheim (ots)

Ein grauer Renault Megane ist in der vergangenen Woche, Mittwoch, 27.02.2019, in der Zeit von 09:50 Uhr bis 18:50 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Die Schadenshöhe beträgt 3000 Euro. Der Renault stand zur Unfallzeit geparkt auf einem Kundenparkplatz an der Wöbbeler Straße. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen grünen LKW handeln. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat in Höxter, Tel. 05271 - 9620, zu wenden./He.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell