Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Karnevalswochenende im Kreis Höxter

Kreis Höxter (ots)

Der friedliche Verlauf des Weiberkarnevals am vergangenen Donnerstag konnte sich nicht überall durchsetzen. Die Einsatzkräfte der Polizei wurden am vergangenen Wochenende vermehrt zu Einsätzen nach Streitereien gerufen. Am Sonntagabend, 03.03.2019, gegen 21:50 Uhr, gerieten während einer Karnevalsveranstaltung in der Dringenberger Straße weibliche Jugendliche in Streit. Hierbei wurde gespuckt, gekratzt und geschlagen. Insgesamt wurden von den eingesetzten Polizeibeamten zunächst fünf Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten aufgenommen. Zwei weitere folgten im Verlauf des Abends. In Brakel wurden von Samstag auf Sonntag fünf Sachverhalte nach Streitereien zur Anzeige gebracht. Zwei Männer (27 und 49 Jahre alt) ließen sich nicht beruhigen und mussten im Gewahrsam der Polizei ausnüchtern. Vom Karnevalswochenende in Steinheim wurden bisher sieben Sachverhalte nach Körperverletzungsdelikten angezeigt./He.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell