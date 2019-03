Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gefährliche rEingriff in den Straßenverkehr

Steinheim / Nieheim (ots)

Am Freitag, 01.03.2019 gegen 22:05 h fuhr ein 18jähriger PKW Führer mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Steinheimer Supermarktes auf eine fünfköpfige Personengruppe zu, so dass diese zur Seite springen mussten, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Weitere Zeugen konnten dann beobachten, wie der PKW in Nieheim in einer 30er Zone mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte das Fahrzeug von den eingesetzten Beamten angehalten und kontrolliert werden. Gegen den 18jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell