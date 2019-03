Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahren unter Alkohol und dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Warburg (ots)

Am Freitag, 01.03.2019 gegen 23.45 h fiel den auf Streife befindlichen Beamten ein Ford KA in Warburg aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Insbesondere hielt sich der Fahrzeugführer nicht an die Verkehrszeichen wie Geschwindigkeit pp. Das Fahrzeug konnte angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 34jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Zudem erhärtete sich der Verdacht auf zusätzlichen Einfluss von Betäubungsmitteln beim Fahrzeugführer. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. /Wo.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell