Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Positiver Verlauf der Karnevalsveranstaltungen am Rosenmontag

Kreis Höxter (ots)

Die Polizei im Kreis Höxter kann in diesem Jahr insgesamt auf einen überwiegend friedlichen Verlauf der Rosenmontagsumzüge und der sich anschließenden Feierlichkeiten des Straßenkarnevals zurückblicken. Kreisweit wurden der Polizei am Rosenmontag 12 Sachverhalte nach Körperverletzungsdelikten angezeigt. Hier bildeten die Feierlichkeiten in Steinheim mit sechs Vorfällen den Schwerpunkt. Es blieb zum Glück jeweils bei leichten Verletzungen. Ein 18-jähriger Mann aus Schwalenberg verhielt sich gegen 22:10 Uhr derartig aggressiv, dass er von Polizeibeamten zunächst einen Platzverweis ausgesprochen bekam. Als er diesem nicht nachkommen wollte und er versucht gegen die eingesetzten Polizeibeamten gewalttätig zu werden, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ist gegen den Mann eingeleitet worden. Im Bereich Burgstraße/ Weserstraß in Beverungen gerieten am frühen Dienstagmorgen, 05.03.2019, gegen 01:00 Uhr, vier Männer aneinander. Der Streithergang ist derzeit noch unklar, da alle Beteiligten unter Alkoholeinfluss standen. Als Resultat blieb, dass drei Männer (21, 22 und 25 Jahre alt) sich ambulant im Krankenhaus behandeln lassen mussten. /He.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell