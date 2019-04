Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Vollständiger Bericht zur Kriminalitätsstatistik 2018 für die Städte Essen und Mülheim an der Ruhr

Essen (ots)

45117 E-Stadtgebiete/45468 MH-Stadtgebiete: Am 13. Februar stellte das Polizeipräsidium Essen die Kriminalitätsstatistik für die Städte Essen und Mülheim an der Ruhr vor. Im Nachgang konnte auf der Internetseite der Polizei Essen das vorgestellte Handout heruntergeladen werden. Nun ist die Kriminalitätsstatistik in ihrer gewohnten, vollständigen Form zum Download bereit. Sie können das Dokument unter der Internetadresse https://essen.polizei.nrw/artikel/polizeiliche-kriminalitaetsstatistik herunterladen. (ChWi)

