Polizei Aachen

POL-AC: Raubüberfall in Wohnung - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Würselen (ots)

Am vergangenen Wochenende ist ein Paar aus Linden-Neusen zwei Mal Opfer eines Überfalls in ihrer Wohnung in der Neusener Straße geworden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich zu melden.

Die erste Tat fand am Samstagvormittag (11.07.2026) statt. Gemäß bisherigen Erkenntnissen betraten gegen 08:45 Uhr zwei männliche Tatverdächtige das Mehrfamilienhaus, das sich auf der Neusener Straße kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Alsdorf-Begau befindet. Sie klingelten an der Wohnungstür des geschädigten Paares, gaben sich als Handwerker aus und drängten die geschädigte Frau in die Wohnung. Dort fesselten sie den ebenfalls anwesenden Lebensgefährten mit Klebeband und forderten die Frau zur Herausgabe ihrer Wertsachen auf. In einem günstigen Moment lief die Seniorin zur Wohnungstür und rief um Hilfe. Daraufhin flüchteten die Tatverdächtigen ohne Beute aus dem Haus. Zeugen, die auf die Hilferufe aufmerksam geworden waren, verfolgten die beiden Tatverdächtigen kurzzeitig, verloren diese jedoch in der Endstraße (Gehrichtung St. Jöris). Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ebenfalls negativ.

Der geschädigte Wohnungsbewohner wurde leicht verletzt, die Seniorin blieb unverletzt.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Person

Männlich, ca. 25 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, athletische Statur, dunkle Haare und dunkler Hautteint, dunkler Pullover

2. Person

Männlich, ca. 25 Jahre alt, 165 -170 cm groß, athletische Statur, dunkle Haare und dunkler Hautteint, weißer Pullover

In der Nacht zu Montag (13.07.2026) kam es dann erneut zu einem Überfall zum Nachteil der Senioren. Um kurz vor 4 Uhr verschafften sich drei Männer gewaltsam Zugang zur Wohnung der beiden Geschädigten. Sie bedrohten die Senioren mit einem Messer und versuchten die Geschädigte mithilfe von Kleidungsstücken zu fesseln. Gleichzeitig durchwühlten die Unbekannten die Wohnung. Sie flüchteten im Anschluss mit aufgefundenem Bargeld in unbekannte Richtung.

Zwei der Täter waren maskiert und können nicht beschrieben werden, die dritte Person wird wie folgt beschrieben: Männlich, 25-30 Jahre alt, 170-180 cm groß, dunkle Haare und dunkler Hautteint, Kinnbart, bekleidet mit einem weißen Pullover und einer Jeanshose.

Die Kriminalwache war nach beiden Taten vor Ort und sicherte Tatortspuren. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Es ist derzeit davon auszugehen, dass die beiden Taten zusammenhängen.

Zeugen, die in einem der beiden Fälle im Umfeld des Tatortes oder auf dem Fluchtweg der Täter verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden: Während der Bürozeiten sind die Ermittler unter 0241-9577 31501 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache (0241-9577 34210) alle Hinweise dazu entgegen. (kg)

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