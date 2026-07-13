Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Polizeieinsätze nach Auseinandersetzungen in Stolberg

Stolberg (ots)

Am Freitagabend (10.07.2026) ist es im Bereich der Salmstraße zu mehreren Polizeieinsätzen gekommen. Auslöser waren unter anderem körperliche Auseinandersetzungen und ein Verkehrsunfall.

Zwischen 19:00 Uhr und 23:30 Uhr gingen mehrere Meldungen über Schlägereien und Auseinandersetzungen mit teils bis zu 50 Personen bei der Polizeileitstelle ein. Bei der ersten Meldung gegen 19:20 Uhr hatte sich die Lage bereits vor dem Eintreffen der Polizeikräfte beruhigt und alle Personen hatten sich entfernt.

Gegen 21:30 Uhr wurde erneut eine Schlägerei mit rund 20 Personen gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, bei dem der alkoholisierte Unfallfahrer von der Unfallörtlichkeit fliehen wollte, zu einer Bedrohung. Als die Unfallgeschädigte den Mann nämlich auf sein Fehlverhalten ansprach, bedrohte dieser die junge Frau - laut Zeugenaussagen - mit einem Messer. Umstehende Personen hielten den 37-jährigen Mann daraufhin fest, wobei es zu einer Rangelei kam. Im Verlauf dieser Rangelei wurde ein Mann leicht verletzt.

Als die Einsatzkräfte der Polizei vor Ort eintrafen, fixierten sie den alkoholisierten Autofahrer, wobei umstehende Personen wiederum versuchten den Mann zu befreien. Die Polizisten brachten daraufhin eine zweite Person zu Boden. Dieser Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Dem 37-jährigen Unfallbeteiligten wurde im Krankenhause eine Blutprobe entnommen.

Gegen 22:40 Uhr meldeten Anwohner erneut eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Die Einsatzkräfte konnten lediglich einen Geschädigten vor Ort ausfindig machen, der von mehreren Personen geschlagen wurde. Die Tatverdächtigen waren nicht mehr vor Ort.

Insgesamt herrschte am Freitagabend im Bereich Mühle eine aufgeheizte Stimmung, welche durch starke Präsenz der Polizei über mehrere Stunden eingedämmt werden konnte.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zu den verschiedenen Sachverhalten aufgenommen. Unter anderem wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand, versuchter Gefangenenbefreiung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Bedrohung gefertigt.

Im Verlauf des Samstags kam es zu Bedrohungen zum Nachteil des 37-jährigen Unfallbeteiligten. Außerdem wurde sein Auto, das in der Salmstraße geparkt stand, erheblich beschädigt. Die Ermittlungen dauern an. (kg)

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