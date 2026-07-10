Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Verkehrsunfall: Motorradfahrer wird in Bachlauf geschleudert

Stolberg (ots)

Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend (09.07.26) auf der Jägerhausstraße kurz vor dem Ortseingang Zweifall verunglückt. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei übernahm die Sicherung der Unfallspuren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Simmerather gegen 19:00 Uhr auf der Jägerhausstraße in Richtung Zweifall unterwegs. Vor ihm fuhr eine 35-jährige Autofahrerin aus Hürtgenwald. Im Bereich einer Kurve überholte der Motorradfahrer das Fahrzeug der Frau, touchierte ihren Außenspiegel und verlor die Kontrolle über sein Krad. Der 54-Jährige wurde mit seiner Maschine einen Abhang hinab, in den Hasselbach geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Der Motorradfahrer wurde von der Feuerwehr mit einer Drehleiter geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei NRW übernahm die Aufnahme der Unfallspuren.

Für den gesamten Zeitraum der Unfallaufnahme war die Jägerhausstraße in beide Fahrtrichtungen abgesperrt. Da eine Gewässerverunreinigung durch das Motorrad nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die untere Wasserbehörde hinzugezogen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Genießen Sie die Freiheit auf zwei Rädern, aber fahren Sie verantwortungsbewusst. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßen- und Verkehrsverhältnissen an, denn Geschwindigkeit ist nach wie vor Hauptunfallursache. Tragen Sie vollständige Schutzkleidung und überschätzen Sie weder Ihr Können noch die eigenen Reaktionsmöglichkeiten. Fahren Sie vorausschauend und rechnen Sie immer mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmenden. (gw)

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