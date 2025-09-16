STA-HH: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg Pressestelle der Staatsanwaltschaften Pressemitteilung

Staatsanwaltschaft Hamburg

Generalstaatsanwaltschaft Hamburg Pressestelle der Staatsanwaltschaften Pressemitteilung

Hamburg (ots)

Weitere Ermittlungen und Durchsuchungen

wegen Verdachts der Entziehung Minderjähriger In einem u.a. wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen, schweren Entziehung Minderjähriger (bzw. der Verabredung hierzu) sowie der Anstiftung zum Besitz kinderpornographischer Schriften bei der Staatsanwaltschaft Hamburg anhängigen Ermittlungsverfahren wurden heute insgesamt 13 Durchsuchungsbeschlüsse im In- und Ausland vollstreckt. Betroffen waren acht Wohn- und Geschäftsadressen der Beschuldigten sowie fünf Objekte von Nichtverdächtigen in der Schweiz, in Hamburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Die bereits seit Frühjahr 2025 geführten Ermittlungen richten sich gegen einen 64-jährigen pensionierten Beamten des Landeskriminalamts Hamburg sowie einen 79-jährigen ehemaligen Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes. Als Verantwortliche einer Sicherheitsfirma sollen sie im Jahr 2022 gegen Zahlung von mehr als 100.000 Euro den Auftrag einer 53-jährigen Hamburgerin angenommen haben, ihrem ebenfalls sorgeberechtigten Ex-Ehemann zwei bei ihm in Dänemark lebende gemeinsame Kinder zu entziehen. Unter Beteiligung weiterer Personen sah der insoweit entwickelte mutmaßliche Tatplan vor, die Kinder am Morgen des 09.11.2022 auf dem Schulweg abzupassen, deren Begleitung abzulenken und es der Kindesmutter auf diese Weise zu ermöglichen, sie in ein bereitstehendes Auto zu setzen und zurück nach Hamburg zu bringen. Die dafür womöglich notwendige Gewaltanwendung sollen die Betroffenen vorab gebilligt haben. Zur Tatvollendung kam es nur deshalb nicht, weil der Kindesvater rechtzeitig verdächtige Personen an seinem Wohnhaus bemerkt und die dänische Polizei informiert hatte. Außerdem sollen die Beschuldigten zusammen mit der Kindesmutter und den Verantwortlichen einer israelischen Sicherheitsfirma, welche ihrerseits im Verdacht steht, die Entführung der Kinder aus Dänemark sodann in der Silvesternacht 2023/2024 vorgenommen zu haben (vgl. Pressemitteilung vom 25. April 2025), geplant haben, den Kindesvater und dessen familienrechtlichen Beistand durch wahrheitswidrige Vorwürfe aus dem Bereich der Pädophilie zu diskreditieren. Dazu wurde im September 2023 u.a. eine von der israelischen Firma beschaffte Festplatte mit über 500 kinderpornographischen Bild- und 64 Videodateien auf dem Wohngelände des Kindesvaters platziert. Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist ebenfalls, ob und inwieweit die Beschuldigten selbst an der Entführung der beiden Kinder in der Silvesternacht beteiligt waren. Bis zum rechtskräftigen Abschluss eines Strafverfahrens gilt die Unschuldsvermutung. 2 Zum Hintergrund: Die wegen der Geschehnisse am 09.11.2022 gegen die Kindesmutter und weitere Personen gesondert geführten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hamburg sind am 07.08.2025 mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden. Ausschlaggebend dafür war das Vorliegen eines Verfolgungshindernisses gemäß Art. 50 GRCh i.V.m. Art. 54 SDÜ ("Strafklageverbrauch"), da die dänischen Strafverfolgungsbehörden schon wegen derselben Tat ermittelt und das dort geführte Verfahren mit ihrer Einstellungsentscheidung endgültig abgeschlossen hatten. Gegen die Verfahrenseinstellung in Hamburg ist Beschwerde eingelegt worden. In Dänemark nicht ermittelt wurde jedoch gegen die beiden obigen Beschuldigten. Die gegen die Kindesmutter wegen des Verdachts der Falschen Verdächtigung und der Anstiftung zum Besitz kinderpornographischer Schriften gesondert von der Staatsanwaltschaft Hamburg geführten Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Hamburg, 16.09.2025 Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens Tel.: 040/42843 2588 eMail: Pressestelle-Staatsanwaltschaft@sta.justiz.hamburg.de

