POL-BO: Update: Tatverdächtiger nach Öffentlichkeitsfahndung ermittelt
Bochum (ots)
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Landfriedensbruch, nachdem es am 9. Mai 2026 im Rahmen der Fußballbegegnung zwischen dem VfL Bochum und Hannover 96 an der Castroper Straße zu Ausschreitungen gegenüber Einsatzkräften der Polizei gekommen war.
Nachdem mit richterlichem Beschluss am 3. August Fotos eines Tatverdächtigen veröffentlicht wurden, konnte dieser ermittelt werden.
Wir bedanken uns für die Unterstützung und bitten darum, die Fotos nicht weiter zu verwenden.
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Polizei Bochum
Mirella Turrek
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