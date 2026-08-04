Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer weicht E-Scooter aus und stürzt - Polizei bittet um Hinweise

Bochum (ots)

Als er einem E-Scooter ausweichen wollte, verlor ein Radfahrer (31) die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Der Bochumer zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen, 3. August, gegen 8 Uhr auf dem Fahrrad- und Fußgängerweg hinter der Kleingartenanlage am Hermeskamp 11 in Riemke. Hier kam dem Fahrradfahrer nach aktuellem Stand ein mit zwei Jugendlichen besetzter dunkelroter E-Scooter in Schlangenlinien entgegen.

Als der Bochumer ausweichen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Das Duo auf dem E-Scooter setzte seine Fahrt fort.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den verletzten 31-Jährigen ins Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Hinweise.

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