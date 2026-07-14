Polizei Bochum

POL-BO: Junger Radfahrer stürzt, beteiligter Autofahrer flüchtet: Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots)

Die Verkehrspolizei ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht in Herne - es werden Zeugen gesucht.

Nach aktuellem Kenntnisstand war ein 14-Jähriger am Montagabend, 13. Juli, gegen 22 Uhr mit seinem Rad auf dem Gehweg der Cranger Straße unterwegs. In Höhe der A-42-Unterführung fuhr ein Auto aus einer Grundstückseinfahrt heraus. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 14-Jährige und stürzte. Zu einer Kollision kam es nicht. Der 14-Jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen.

Der beteiligte Autofahrer entfernte sich, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das Fahrzeug wird beschrieben als blauer Volkswagen.

Das Verkehrskommissariat bittet den Gesuchten oder die Gesuchte sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

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