Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall auf der Herner Straße - Kradfahrer (39) verletzt

Bochum (ots)

Schwer verletzt wurde ein Kradfahrer (39, aus Herne) bei einem Verkehrsunfall am Montag, 13. Juli, gegen 23 Uhr auf der Herner Straße in Bochum. Da der Unfallhergang noch nicht abschließend ermittelt werden konnte, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhren der Kradfahrer und ein Autofahrer (70, aus Castrop-Rauxel) auf der Herner Straße in Fahrtrichtung Herne. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es kurz hinter der A-43-Brücke zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Dabei stürzte der Kradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn ins Krankenhaus.

Aufgrund unterschiedlicher Aussagen konnte der Unfallhergang bisher nicht geklärt werden. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

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