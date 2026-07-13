Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Bochum - Spezialeinheiten nehmen 24-jährigen verdächtigen Drogendealer in Dortmund fest

Bochum, Dortmund (ots)

Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens der Bochumer Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, ist am heutigen 13. Juli ein 24-jähriger Tatverdächtiger (Deutsch-Marokkaner) in Dortmund festgenommen worden.

Gegen 13 Uhr erfolgte der Zugriff durch Spezialeinsatzkräfte in einem Fahrzeug auf der Rheinischen Straße in Dortmund.

Der 24-Jährige wurde im Anschluss dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

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