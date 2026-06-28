PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Pkw - Drei leichtverletzte Personen und hoher Sachschaden

Bochum (ots)

Kettenreaktion nach Bremsmanöver: Im Zuge eines Autokorsos auf der Wattenscheider Straße in Richtung Bochum (in Höhe der Autobahnauffahrt der A 40) kam es am Samstagnachmittag, 27. Juni, gegen 14.50 Uhr zu einem Auffahrunfall mit insgesamt sieben beteiligten Pkw.

Drei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu, lehnten eine ärztliche Versorgung vor Ort jedoch ab.

Drei der sieben am Unfall beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnehme war die Wattenscheider Straße in Fahrtrichtung Bochum zwischen den Anschlussstellen BAB 40 Fahrtrichtung Essen und Fahrtrichtung Dortmund im Zeitraum von 15 bis 16.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Der entstandene Sachschaden wird auf Grund der am Verkehrsunfall beteiligten hochwertigen Pkw auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 10:13

    POL-BO: Raubdelikt am Europaplatz - Polizei sucht Zeugen

    Herne (ots) - Am Sonntag, 28. Juni, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Raubdelikt am Europaplatz in der Herner Innenstadt. Die Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Ein 16-Jähriger aus Nordhorn war gegen 5.35 Uhr am Europaplatz unterwegs. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde er von einer unbekannten männlichen Person mit einer Waffe oder einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht und zur Herausgabe seiner ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 09:17

    POL-BO: Halskette geraubt - Tatverdächtiger (24) vorläufig festgenommen

    Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt am Samstagabend, 27. Juni, an der U-Bahn-Haltestelle "Klinikstraße" in Bochum hat die Polizei einen Tatverdächtigen (24) vorläufig festgenommen. Ein 18-jähriger Bochumer stieg gegen 20.40 Uhr an der Haltestelle "Klinikstraße" aus der U-Bahn aus und lief Richtung Ausgang. Hier wurde er nach aktuellem Kenntnisstand von einem Mann ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 08:49

    POL-BO: Verkehrsunfall mit E-Scooter - Fußgänger leicht verletzt

    Herne (ots) - Am 26. Juni, gegen 19.15 Uhr, kam es auf der Dorstener Straße in Herne zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Fußgänger. Nach bisherigen Erkenntnissen lief ein 34-jähriger Herner die Dorstener Straße entlang. Als er sich in Höhe der Hausnummer 30 auf dem Gehweg befand, wurde er von einem grünen E-Scooter erfasst, der mit zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren