Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Pkw - Drei leichtverletzte Personen und hoher Sachschaden

Bochum (ots)

Kettenreaktion nach Bremsmanöver: Im Zuge eines Autokorsos auf der Wattenscheider Straße in Richtung Bochum (in Höhe der Autobahnauffahrt der A 40) kam es am Samstagnachmittag, 27. Juni, gegen 14.50 Uhr zu einem Auffahrunfall mit insgesamt sieben beteiligten Pkw.

Drei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu, lehnten eine ärztliche Versorgung vor Ort jedoch ab.

Drei der sieben am Unfall beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnehme war die Wattenscheider Straße in Fahrtrichtung Bochum zwischen den Anschlussstellen BAB 40 Fahrtrichtung Essen und Fahrtrichtung Dortmund im Zeitraum von 15 bis 16.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Der entstandene Sachschaden wird auf Grund der am Verkehrsunfall beteiligten hochwertigen Pkw auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

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