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Polizei Bochum

POL-BO: Halskette geraubt - Tatverdächtiger (24) vorläufig festgenommen

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt am Samstagabend, 27. Juni, an der U-Bahn-Haltestelle "Klinikstraße" in Bochum hat die Polizei einen Tatverdächtigen (24) vorläufig festgenommen.

Ein 18-jähriger Bochumer stieg gegen 20.40 Uhr an der Haltestelle "Klinikstraße" aus der U-Bahn aus und lief Richtung Ausgang. Hier wurde er nach aktuellem Kenntnisstand von einem Mann angesprochen, der sich zuvor ebenfalls in der U-Bahn befunden hatte. Unvermittelt soll dieser dann den Bochumer angerempelt und dabei seine Kette vom Hals gerissen haben. Dabei erlitt der 18-Jährige leichte Verletzungen.

Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Küppersstraße. Der Bochumer folgte ihm und alarmierte währenddessen die Polizei.

Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten den 24-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig festnehmen.

Der polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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