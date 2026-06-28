POL-BO: Halskette geraubt - Tatverdächtiger (24) vorläufig festgenommen
Bochum (ots)
Nach einem Raubdelikt am Samstagabend, 27. Juni, an der U-Bahn-Haltestelle "Klinikstraße" in Bochum hat die Polizei einen Tatverdächtigen (24) vorläufig festgenommen.
Ein 18-jähriger Bochumer stieg gegen 20.40 Uhr an der Haltestelle "Klinikstraße" aus der U-Bahn aus und lief Richtung Ausgang. Hier wurde er nach aktuellem Kenntnisstand von einem Mann angesprochen, der sich zuvor ebenfalls in der U-Bahn befunden hatte. Unvermittelt soll dieser dann den Bochumer angerempelt und dabei seine Kette vom Hals gerissen haben. Dabei erlitt der 18-Jährige leichte Verletzungen.
Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Küppersstraße. Der Bochumer folgte ihm und alarmierte währenddessen die Polizei.
Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten den 24-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig festnehmen.
Der polizeilichen Ermittlungen dauern an.
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