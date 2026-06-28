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Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit E-Scooter - Fußgänger leicht verletzt

Herne (ots)

Am 26. Juni, gegen 19.15 Uhr, kam es auf der Dorstener Straße in Herne zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Fußgänger.

Nach bisherigen Erkenntnissen lief ein 34-jähriger Herner die Dorstener Straße entlang. Als er sich in Höhe der Hausnummer 30 auf dem Gehweg befand, wurde er von einem grünen E-Scooter erfasst, der mit zwei Personen besetzt war.

Die beiden kamen aus Richtung Herzogstraße und befuhren den Gehweg. Dabei überrollte der E-Scooter den Fuß des 34-Jährigen. Der Herner wurde dabei leicht verletzt.

Der E-Scooter - Fahrer und sein Sozius entfernten sich, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten. Sie flüchteten über die Dorstener Straße in Richtung Bochum.

Die beiden Jugendlichen werden als etwa 16 bis 18 Jahre alt beschrieben und sollen ein "arabisches Erscheinungsbild" haben. Einer der beiden soll dunkle, nach hinten gegelte Haare gehabt haben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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