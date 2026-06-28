Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt am Europaplatz - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Am Sonntag, 28. Juni, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Raubdelikt am Europaplatz in der Herner Innenstadt. Die Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Ein 16-Jähriger aus Nordhorn war gegen 5.35 Uhr am Europaplatz unterwegs. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde er von einer unbekannten männlichen Person mit einer Waffe oder einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht und zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert. Der 16-Jährige flüchtete und kontaktierte die Polizei.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 20 Jahre alt - dunkle Haare - "südländisches Aussehen" - bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Oberteil und einer braunen Cap

Der 16-Jährige wurde dem Jugendamt übergeben.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

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