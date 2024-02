Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin bestohlen: Betrüger entwenden EC-Karte und heben Geld ab - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Falsche Telefondienst-Mitarbeiter haben einer 81-jährigen Bochumerin die EC-Karte gestohlen und damit Geld abgehoben. Die Polizei warnt vor der Masche und bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall hat sich am Mittwoch, 31. Januar, in Bochum-Westenfeld ereignet und ist am Donnerstag angezeigt worden. Zwei Männer klingelten im Bereich des Frankenwegs an der Tür der Seniorin und stellten sich als angebliche Mitarbeiter eines Telekommunikations-Unternehmens vor. Da die vorgaben, Messungen durchführen zu müssen, ließ die Seniorin die beiden Männer in ihre Wohnung. Im weiteren Verlauf ließen sich die Täter die EC-Karte der Seniorin zeigen und erfragten die Geheimzahl, angeblich, um eine im Nachgang Gutschrift zu überweisen.

Später stellte die 81-Jährige fest, dass ihre EC-Karte sowie Bargeld entwendet worden waren. Die Überprüfung ergab, dass die Täter bereits mehrere Abbuchungen mit der Karte getätigt hatten.

So werden die beiden Männer beschrieben: ca. 30 Jahre alt, einer laut Zeugin "sehr gepflegt", der andere "eher weniger", "südländisches Erscheinungsbild", beide trugen Schlüsselbänder.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Die Polizei warnt: Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung, wählen Sie bei verdächtigen Beobachtungen den Polizeinotruf 110! Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 ehrenamtliche Berater sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4040.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell