Nächtliche Geldautomatensprengung in Kornharpen - Zwei Explosionen richten massiven Sachschaden an

Bochum (ots)

"Geldautomatensprengung an der Straße `Grüner Weg 44a´ in Bochum-Kornharpen!" Nach diesem Funkspruch begaben sich am heutigen 11. August, gegen 3.10 Uhr, sofort mehrere Streifenwagen der Polizei in Richtung Tatort.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war es zu zwei heftigen Explosionen gekommen. Dadurch wurde der Geldautomat komplett aus der Hauswand gerissen. Personen wurden aber zum Glück nicht verletzt.

Die Wucht der Sprengung war so stark, dass Teile des Automaten u.a. einen Rollladen sowie eine Fensterscheibe des gegenüberliegenden Hauses durchschlagen haben. Darüber hinaus wurden sechs, in der Nähe stehende Autos beschädigt.

Nach Angaben von Zeugen sollen mindestens zwei Personen an der Sprengung beteiligt gewesen sein. Die Tatverdächtigen flüchteten mit einem schwarzen Auto in Richtung Sheffield-Ring.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber eingeschaltet wurde, blieb erfolglos.

Angaben zur Höhe der Beute sowie des Sachschadens stehen noch aus.

Das ermittelnde Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4305 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

