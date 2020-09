Polizei Bochum

POL-BO: Lastwagen und Pedelec stoßen zusammen - ein Schwerverletzter

Bochum/Lünen (ots)

Schwerer Abbiegeunfall in Bochum-Westenfeld: Ein Lastwagenfahrer (35, aus Lünen) ist mit einem Pedelec-Fahrer (62, aus Bochum) zusammengestoßen. Der 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Der Unfall hat sich am Mittwochmorgen, 16. September, auf der Bahnhofstraße ereignet. Der Lastwagenfahrer war dort in Richtung Wattenscheid unterwegs und wollte an der A-40-Auffahrt nach rechts in Richtung Essen abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer, der auf dem kombinierten Fuß- und Radweg in dieselbe Richtung unterwegs war, und die Zufahrt zur Autobahn überqueren wollte.

Der 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Kenntnisstand zum Glück nicht.

Polizeibeamte sperrten die Unfallstelle bis ca. 9.20 Uhr.

