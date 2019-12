Polizei Bochum

POL-BO: Witten

André Berger leitet die Polizeiinspektion Witten - Einladung zum Pressegespräch

Witten (ots)

Seit wenigen Tagen leitet André Berger (37) die Polizeiinspektion Witten.

Der in Odenthal (Rheinisch-Bergischer Kreis) lebende Polizeirat ist der Nachfolger von Dorothee Gellenbeck, die als Dozentin zur Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Hagen gewechselt ist.

Am 20. Dezember (Freitag), 10 Uhr, möchte André Berger die örtlichen Print-, Online- sowie Funkmedien kennenlernen und lädt deren Vertreter zu sich in die Polizeiwache an der Casinostraße 12 in Witten ein.

Auch EPHK Reinhard Glowka, das Urgestein der Wittener Polizei, wird an diesem Pressegespräch teilnehmen.

Eins möchte wir an dieser Stelle schon verraten: André Berger, der sich auf das "Kennenlernen-Treffen" am Freitag freut, war vor seinem Aufstieg in den höheren Polizeidienst u.a. drei Jahre Pressesprecher im Polizeipräsidium Wuppertal.

Unter der Rufnummer 0234 / 909-1021 bitten wir um eine kurze Anmeldung.

