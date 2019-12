Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Kiosk (1): Bier bestellt, Angestellte bedroht

Bochum-Wattenscheid (ots)

Erst bestellte er ein Bier, dann bedrohte er die Angestellte: Nach einem Raub auf einen Kiosk in Bochum-Wattenscheid am Sonntagnachmittag, 15. Dezember, sucht die Kripo nach Zeugen.

Gegen 17.30 Uhr erschien der Täter am Verkaufsfenster des Kiosks an der Weststraße 110. Als die Angestellte die bestellte Flasche aus dem Lager holen wollte, sprang der Täter durch das Fenster und bedrohte die Frau mit einem Messer. Nach einem kurzen Gerangel griff der Täter in die Kasse; anschließend flüchtete er mit Bargeld. Die Angestellte blieb unverletzt.

So wird er Täter beschrieben: männlich, ca. 165-170 cm groß, kurze, dunkle Haare, nach Zeugenangaben "südländisches" Aussehen. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug eine dunkle Hose (blau oder schwarz), eine graue Jacke und ein graues Basecap.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Hinweise.

