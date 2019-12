Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Kiosk (2): Angestellte vertreibt Räuber

Bochum (ots)

Die Angestellte eines Bochumer Kiosks hat einen Räuber vertrieben. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen auf den Täter.

Der unbekannte Mann hatte am Sonntagabend, 15. Dezember, in dem Laden an der Wittener Straße 208 einen Energy-Drink bestellt. Doch anstatt zu zahlen, forderte er plötzlich Bargeld aus der Kasse. Die Angestellte fühlte sich bedroht und besprühte den Täter mit Pfefferspray, woraufhin der das Weite suchte.

Nach Zeugenangaben führte der Täter eine große Sporttasche mit sich. Möglicherweise hatte er sich bereits zuvor in der Nähe aufgehalten.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Hinweise.

